В Симферополе казнили крокодилов

В Симферополе на улице обнаружили головы крокодилов «На улице Воровского кто-то выкинул на тротуар отрубленную голову крокодила. Так проходит чистка Салгира», – написали горожане в соцсетях.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГК ветеринарии по РК, на место выехали специалисты комитета совместно с сотрудниками прокуратуры Киевского района города Симферополя и сотрудниками отдела полиции №2 «Киевский» УМВД по городу Симферополь. Сначала была обнаружена одна голова, но в ходе осмотра территории нашли вторую.

«Головы крокодилов были собраны специалистами ГБУ РК «Республиканский ветеринарный лечебно-профилактический центр» в специализированный контейнер и на специальном транспорте доставлены в ГБУ РК «РВЛПЦ» для последующего уничтожения путём сжигания. На местах нахождения голов была проведена дезинфекция», – сообщили в ведомстве.

Головы принадлежали взрослым особям нильских крокодилов, уточнили специалисты. Останки оказались достаточно свежими. В ГК ветеринарии РК предположили, что животных привезли для перепродажи, но не смогли оформить ветеринарное разрешение. Чтобы не тратиться на отправку крокодилов обратно, их просто убили.

«Учитывая тот факт, что в данном случае усматривается факт жестокого обращения с животными, материалы будут направлены в прокуратуру Киевского района для дальнейшего рассмотрения вопроса», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.06.19

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