Указ Зеленского о роспуске Верховной Рады признан законным

Конституционный суд Украины сегодня признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных парламентских выборов 21 июля 2019 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сообщение об этом публиковано в телеграм-канале команды украинского президента.

«Конституционный суд признал законным указ президента Зеленского о роспуске Рады. Выборы парламента состоятся 21 июля», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», 20 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, объявил о роспуске Верховной рады и предложил правительству страны уйти в отставку.

«Я распускаю Верховную Раду. Слава Украине!» – такими словами Зеленский закончил свою инаугурационную речь. Также он попросил присутствовавших на инаугурации членов правительства написать заявления об отставке.

Однако националистическое большинство Верховной Рады до сих пор не утверждает отставки членов кабинета министров и до сегодняшнего дня препятствовало утверждению Конституционным судом указа о роспуске парламента и назначении досрочных выборов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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