Вопреки санкциям: про пещеру «Таврида» напишет авторитетный научный американский журнал

Находками древних обитателей Крыма, обнаруженными в пещере «Таврида» под Зуей, заинтересовались в США.

Как рассказал РИА «Новый День» директор Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН, академик РАН Алексей Лопатин, под чьим руководством проводилось исследование костных останков, в ближайшее время авторитетный американский научный журнал Journal of Vertebrate Paleontology опубликует статью на эту тему.

«Статья должна выйти в течение ближайшего месяца. Мы считаем, что это своего рода прорыв антироссийских санкций», – сообщил академик РАН.

Отметим, что Journal of Vertebrate Paleontology был основан американским палеонтологом и энтомологом чешского происхождения Иржи Зидеком на базе Университета Оклахомы и регулярно издается на протяжении 39-ти лет.

Как уже сообщал РИА «Новый День», пещера, обнаруженная минувшим летом в районе поселка Зуя Белогорского района в результате строительства трассы «Таврида», оказалась самой протяженной на сегодняшний день карстовой полостью на Внутренней крымской гряде (1,1 км), а найденные в ней останки животных потрясли научный мир. Самые древние из них насчитывают 1,8-1,5 миллионов лет. Одним из интереснейших экземпляров, по словам Лопатина, оказался гигантский страус Struthio dmanisensis Вurchak-Abramovich et Vekua, который к тому же оказался «коренным крымчанином». А мелкий волк Canis sp. и гигантская гиена Pachycrocuta breviristris помогли ученым более точно определить возраст наиболее ранних слоев.

«Работы в пещере хватит еще на несколько лет», – заявил Лопатин. Ученые надеются найти в «Тавриде» доказательства пребывания людей, тем более, что она имеет общие черты с грузинской пещерой Дманиси, в которой почти 30 лет назад обнаружили костные останки Homo erectus georgicus – человека прямоходящего.

Симферополь, Июнь, Галия Шакирова

Симферополь, Июнь. Другие новости 20.06.19

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