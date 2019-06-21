В Севастополе занимались организацией незаконной миграции

В Севастополе «накрыли» фирму, занимавшуюся организацией незаконной миграции.

Как сообщили РИА «Новый День» в управление ФСБ России по Крыму и Севастополю, директор и сотрудник фирмы помогали иностранцам, не владеющим русским языком, получить фиктивные свидетельства о сдаче экзаменов по языку, истории и законодательству России, без которых невозможно оформить разрешительные документы на проживание и работу.

В основном, их клиентами были гастарбайтеры, нанятые строительными компаниями. Как оказалось, сертификаты о сдаче экзаменов подделывались длительное время.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ – организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 21.06.19

Глава Чехии призвал Киев и страны Запада забыть о Крыме. / Спущен на воду первый катер «Грачонок», предназначенный для охраны Крымского моста. / Зеленский втайне готовится к встрече с Путиным. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»