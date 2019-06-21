Поток украинский туристов в Крым резко увеличился

Поток туристов с Украины в Крым в течение полутора месяцев вырос почти в 3 раза.

Как сообщили РИА «Новый День» в Пограничном управление ФСБ по Крыму и Севастополю, если в начале мая через границу с Украиной на полуостров ежедневно попадали 3 – 4 тысячи человек и 100-300 транспортных средств, а в праздничные дни поток увеличивался до 4-5 тысяч человек, а число машин – до 500, то сейчас пограничники оформляют ежесуточно около 11 тысяч человек и до 1,5 тысячи автомобилей.

Напомним, в прошлом году Крым посетило более 1 млн украинцев.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.06.19

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