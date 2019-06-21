Наследство Порошенко: часть Украины рискует остаться без электроэнергии

Часть Украины может остаться без электроэнергии. Об этом заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», С 1 июля цены на электроэнергию на Украине будут формироваться по рыночному принципу. Опасения по поводу возможных последствий уже высказали президент Владимир Зеленский, Совнацбез и СБУ.

«Думаю, не все понимают результаты этого эксперимента – от возможной новой волны невыплат зарплат шахтерам (из-за провала платежей/расчетов за электроэнергию) до возможного отключения электроэнергии, воды и тепла в некоторых населенных пунктах», – отметил Герус.

Напомним, закон «О рынке электрической энергии» был принять в 2017 году. По мнению экспертов, тарифы с 1 июля могут резко взлететь: одни называют рост в 30%, другие – в 300%.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 21.06.19

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