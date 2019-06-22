На Украине потребовали драть с русскоязычных в кафе 20% сверх счёта

Член партии украинского певца и политика Святослава Вакарчука «Голос» Сергей Цыхипа потребовал от владельцев украинских кафе и ресторанов добавлять 20% к стоимости заказа русскоязычных клиентов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом активист написал у себя в Фейсбуке.

Идея пришла в голову националисту по следам грузинских антироссийских погромов.

«Берем пример с грузин: рестораны Тбилиси приняли совместное решение! Теперь для всех тех, кто в ресторанах заговорит на русском и потребует русскоязычное меню, в счет добавится 20% за оккупацию», – пишет Цыхипа.

Напомним, владельцы грузинских кафе и ресторанов из числа русофобов приняли решение поднять ценник для российских туристов на 20%.

Между тем в Москве один из пивных пабов предпринял оригинальную контрмеру в отношении грузинских граждан.

Столичное заведение «Платов паб» объявило о введении на выходных скидки в 25% для всех обладателей грузинских паспортов.

«Несколько кафе и ресторанов в Батуми и Тбилиси приняли решение добавлять в счет российским туристам 20% суммы сверх заказа. «Платов Паб» принял особые контрмеры. Сегодня и завтра мы делаем скидку в 25% всем владельцам грузинских паспортов. Если кто-то в мире множит зло, наша задача сделать еще больше добра», – говорится в Instagram-странице паба.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.06.19

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