На Крым обрушатся ливни и град

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: приближается мощный грозовой фронт.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по РК, в ближайшие 2- 3 часа на полуостров обрушатся сильные ливни, крупный град, шквалистый ветер – при грозах его скорость может достигать 25 метров в секунду. Такая погода продержится в течение всего понедельника и, возможно, вторника.

При этом в Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.06.19

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