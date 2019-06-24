В Крыму майор ФСБ не смог доказать, что пил по уважительной причине

Сотрудник управления ФСБ России по РК и Севастополю подал в суд на свое руководство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рано утром 21 июня 2017 года сотрудники ГИБДД обнаружили на одной из АЗС Севастополя автомобиль со спящим за рулем водителем. При проверке документов выяснилось, что это был майор регионального УФСБ.

Мужчина источал сильный запах алкоголя, поэтому на место вызвали коллег водителя, которые сопроводили его на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила, что содержание алкоголя в крови майора ФСБ составляет 1,02 мг/л, что соответствует сильной степени опьянения. В этом состоянии человек теряет адекватность по отношению к происходящему, у него наступает дезориентация. Водитель не способен хотя бы приблизительно точно определить дистанцию до перемещающихся автомобилей и пешеходов. На происходящее он реагирует замедленно, задерживается с торможением авто. Вследствие снижения уровня ориентации он становится опасным для прочих участников движения

Руководство УФСБ объявило майору строгий выговор за нарушение «Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов Федеральной службы безопасности», который не позволяет им появляться в пьяном виде в общественных местах во избежание «конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации и авторитету органа безопасности», сообщает «Коммерсант».

А потом выяснилось, что не только поведение, но и результаты работы майора далеки от идеала. В результате на него наложили дисциплинарное взыскание, а затем расторгли контракт.

Уволенный майор счел претензии необоснованными и обратился в суд. Майор признал, что употреблял спиртное, но подчеркнул, что находился при этом в своей машине, а не в общественном месте. Он натаивал на том, что при разбирательстве проступка командование не приняло во внимание мотивы употребления алкоголя: стресс в личной жизни (его бросила любимая женщина) и психологического истощения после дежурства.

А свою низкую производительность и недостатки в документообороте он объяснил чрезмерной служебной занятостью и необходимостью выполнять дополнительные обязанности, которые не входят в его должностной регламент, но были возложены на него руководством УФСБ.

Истец заявил о предвзятом к нему отношении руководства и аттестационной комиссии, попросил суд отменить все решения, повлекшие его увольнение и восстановить в должности.

Ему пришлось пройти все инстанции: и гарнизонный суд, и Северо-Кавказский окружной военный суд и, наконец, коллегия по делам военнослужащих Верховного суда его не поддержали и отклонив его иск и последующие жалобы.

Симферополь, Лиана Макоба

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