С 1 июля в Крыму подорожает стоимость проезда в троллейбусах.

Как сообщили РИА «Новый День» в Госкомитете по ценам и тарифам РК, цена одной поездки на городских маршрутах Симферополя, Алушты и Ялты составит 17 рублей.

«Рост тарифа на проезд в электротранспорте связан с поэтапным доведением стоимости проезда до экономически обоснованного уровня, реализацией мероприятий по соблюдению транспортной безопасности, в том числе соблюдение графика работы и отдыха водителей, и внедрением автоматизированной системы оплаты проезда, – заявили в ведомстве. – Мероприятия, учтенные в тарифе, также предполагают обновление подвижного состава предприятия и соблюдение расписания движения троллейбусов в вечернее и ночное время».

Напомним, что сегодняшняя стоимость проезда – 14 рублей – была установлена в июле 2017 года. Разница между тарифом для населения и экономически обоснованным тарифом на проезд в электротранспорте компенсируется предприятию из бюджета республики.

Симферополь, Лиана Макоба

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