ЧП в Ялте: на стадионе, где тренируются дети, упал строительный кран

В Ялте на стадионе «Авангард» упал строительный кран.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 18 июля по 29 сентября в городе будет гастролировать известный фигурист Илья Авербух со спектаклем «Ромео и Джульетта», главные роли в котором исполняют олимпийские чемпионы разных лет.

Спецаильно для этого шоу на стадионе «Авангард» сооружают ледовую арену. Там-то и произошло ЧП. Отметим, что в разгар туристического сезона глава администрации Ялты Алексей Челпанов ушел в отпуск, чем немало удивил горожан:

«Уход Челпанова в отпуск (когда у нас летом первые лица отдыхали?) ознаменовался ЧП: упал кран Авербуха, который должен был устанавливать конструкцию для ледового катка, – пишут ялтинцы в соцсетях. – Счастье, что в это время рядом не было детей (тренировки здесь проходят постоянно)!

Видимо, очень спешили заработать деньги в сезон: были нарушены правила техники безопасности, и, как водится, документы на установку катка местные власти обещали сделать задним числом. Мы ждём от прокурора Ялты Юдина и начальника полиции Шварца беспристрастного расследования происшествия и наказания виновных».

Фото Сергея Сардыко («Доска позора чиновников Крыма», Fb)

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 24.06.19

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