Чубаров назвал подавляющее большинство крымчан захватчиками полуострова

Бежавший в Киев глава запрещенного в России меджлиса Рефат Чубаров заявил, что не любит проголосовавших за возвращение в Россию жителей Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал в эфире украинского «5 канала», принадлежащего Петру Порошенко.

Кроме того, Чубаров заявил, что крымчанам, «захватившим» когда-то полуостров, нет оправдания за выбор в пользу РФ в 2014 году, однако «любезно» позволил им остаться в Крыму, в случае гипотетического «возвращения в состав Украины».

«Я их не оправдываю, более того, я их много в чём просто не люблю, извините меня, но не до такой меры, чтобы просто указать им на дорогу оттуда, если они были давно связаны с Крымом. Но их поселили в Крыму. Значительная часть этих людей или их родителей родилась на территории РФ, и они появились в Крыму, они живут в наших домах, они захватили нашу землю, и они думают, как там закрепиться», – считает экстремист, не уточняя, что думает о тех, чьи родители переехали с территории современной Украины.

«Поэтому тем людям просто нужно показать те параметры, которые являются справедливыми и определёнными не только нами, Украиной, но и всем миром. Просто они должны научиться жить внутри украинского государства по законам соблюдения прав человека», – поучает Чубаров.

Вместе с тем, что касается переехавших в Крым после 2014 года материковых россиян, то им, по мнению главы меджлиса, нет места на полуострове.

«Но тут в Крыму есть другая прослойка населения, я от этого никогда не отступлю: все, кто поселился в Крыму после того, как Украина потеряла контроль, а это с конца февраля 2014 года, все, кто поселился в Крыму вопреки украинским законам, должны немедленно, с момента деоккупации – они не могут там находиться», – приводит слова Чубарова «ПолитНавигатор».

Напомним, согласно данным переписи населения 2014 года, 56,34 % населения Крыма являлись уроженцами полуострова, 15,36 % – уроженцами субъектов Российской Федерации, 16,08 % – родились на территории Украины за пределами полуострова, более 10% – в республиках Средней Азии.

Русских в Крыму на 2014 год проживало 67,9%, украинцев – 15, 68%, крымских татар – 10,57%.

Симферополь, Иван Капустин

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