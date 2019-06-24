При Украине такого не было: знаменитые виды ЮБК прячут от крымчан и туристов за заборами с колючей проволокой (ФОТО)

На трассе Ялта – Севастополь появился новый забор, отгораживающий дорогу от прибрежной зоны. Крымчане и туристы негодуют: вместо того, чтобы наслаждаться видами, которыми славится Южный берег Крыма, они упираются взглядом в железные стены, за которыми прячутся избранные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одной из красивейших дорог Крыма является Южнобережное шоссе, идущее достаточно высоко над морем, чтобы проезжающие по нему люди могли любоваться многочисленными живописным мысами и бухтами ЮБК.

Текущим летом вдоль трассы в районе 5-звездочной гостинцы «Мрия» появилась новая железная решетка, увитая сверху колючей проволокой. Протяженность заграждения более 1 км. Выяснить, кто и с какой целью загородил вид на гостиницу, море и побережье, пока не удалось.

Скриншоты видео Тараса Любимова

«В украинские времена заборы тоже строились, но процесс не носил такой массовости, отмечают «Примечания». – Тенденция усиленно огораживать заборами общественные пространства пришла в Крым после 2014 года. Сейчас на полуострове заборы ставят на автовокзалах, пляжах и трассах. Ими отрезают от моря целые поселки».

Издание напоминает: в марте прошлого года шестиметровый железный забор вырос вдоль территории поселка Олива в той же Большой Ялте. Советских времен в Оливе располагались госдачи, но вид на море с Севастопольского шоссе никто никогда не закрывал – ни в советские времена, ни при Украине. С 2014 года объекты перешли под контроль управления делами президента России и силовых органов.

Жители Оливы сообщили, что на месте бывшей дачи Андропова, которой до 2014 года распоряжался экс-президент Украины Виктор Янукович, началось масштабное строительство – всю территорию дачи оградили высоким кирпичным забором, который перекрыл проход к морю.

В Севастополе спрятали за забором Батилиман: проходов к морю там больше не осталось, а на побережье развернулась большая стройка. Эта территория контролируется Минобороны России.

На сплошные ограждения жалуются и туристы: например, большая часть знаменитой Солнечной тропы из Гаспры в Ливадию, по которой в свое время так любил гулять Николай II, сегодня тянется вдоль глухих заборов. Наглухо закрыты проходы к морю вдоль Алупкинского шоссе от канатной дороги парк-отеля «Марат» до Мисхорского парка, перегораживают проходы к морю «для чужих» и отели, расположенные в Приморском парке Ялты и так далее.

Все заборы, которые с воодушевлением были снесены в 2014 году, сегодня восстановлены. И к ним добавилось множество новых, причем там, где до сих пор их никогда не было, резюмируют местные жители.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.06.19

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