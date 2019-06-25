В Госдуме решают, как привести в Крым негосударственные пенсионные фонды

В Крым могут прийти деньги негосударственных пенсионных фондов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений будут рассмотрены механизмы, необходимые для того, чтобы НПФ начали полноценно работать на полуострове, не опасаясь санкций США.

НПФ принесут на полуостров длинные деньги, которые пригодятся для крупных инфраструктурных проектов и «обеспечат дополнительную защиту людей при наступлении определённого возраста», сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на депутатов, по мнению которых главным стимулом для НФП в Крыму станет отсутствие конкуренции на рынке.

Москва, Игорь Юров

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