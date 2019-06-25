Крым и Севастополь оказались внизу российского рейтинга по уровню благосостояния семей

Крым и Севастополь оказались в нижней части списка регионов России по уровню благосостояния семей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно данным Росстата реальные начисления по заработной плате за минувший год выросли на 6,8%. При этом динамика реальных денежных доходов оставляет желать лучшего.

РИА «Рейтинг» проанализировало уровень благосостояния семей по итогам 2018 года. Рейтинг рассчитывался по остатку денежных средств семьи, получаемых в виде заработной платы, после минимальных расходов (на основании данных Росстата). В качестве минимального уровня затрат использовался региональный прожиточный минимум. Для семьи с двумя детьми расчет производился путем сложения средней в регионе номинальной заработной платы двух взрослых человек по итогам года и вычитанием из получившейся суммы двух региональных прожиточных минимумов для трудоспособного населения и двух – для детей. Для семьи с одним ребенком из суммы двух региональных номинальных средних зарплат вычитались два прожиточных минимума для трудоспособного населения и одного для ребенка.

«Конечно, в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты, определенно, быть не могут, – отмечают составители рейтинга. – Поэтому остаток денежных средств является максимально возможным значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат». Полученный результат, а именно денежный остаток семей с двумя детьми после минимальных трат, выступает в рейтинге в качестве индикатора, позволяющего проводить сравнительную оценку регионов РФ.

В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми после минимальных трат максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей.

Лидерами по уровню благосостояния оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Москва, где среднемесячный максимальный остаток в семье с двумя детьми превышает 100 тысяч рублей.

Число регионов, в которых максимально возможный свободный денежный остаток семьи с двумя детьми превышает среднее значение по стране в 44,3 тысячи рублей, не меняется уже третий год подряд, и их по-прежнему только пятнадцать.

Крым и Севастополь к ним не относятся: на полуострове максимально возможный остаток даже в семьях с одним ребенком не превышает 30 тысяч рублей.

Так, Севастополь оказался на 60 месте: максимально возможный остаток денежных средств в семье с двумя детьми после минимальных расходов здесь составляет 18 тысяч 916 рублей, с 1 ребенком – 29 тысяч 652 рубля.

Республика Крым занимает 66-ую строчку: в семье с двумя детьми максимально может остаться 17 тысяч 58 рублей, с одним ребенком – 27 тысяч 330 рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.06.19

В Госдуме решают, как привести в Крым негосударственные пенсионные фонды. / В Харькове совершено десятое покушение на памятный знак украинских нацистов. / Порошенко требует переименовать Грузію. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»