Ливни едва не утопили село в Крыму

Ливни, обрушившиеся 24 июня на Крым, едва не утопили село Октябрьское Первомайского района Крыма.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, в результате сильного ливня и схода воды с полей произошло частичное подтопление 12 подворий. Помощь спасателей в откачке воды понадобилась на улицах Ленина, Молодежной, Садовой, Ивана Франка. . Жертв и пострадавших нет. Эвакуация людей из зоны подтопления не проводилась.

Ликвидация последствий потопа завершилась только к утру.

Напомним, что сегодня в Крыму сохраняется вероятность сильных ливней, гроз, града и шквалистого ветра.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.06.19

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