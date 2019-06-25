Крыму обещают знойный август и бархатный сентябрь

Жара продержится в Крыму минимум до 29 июня. В связи с этим на полуострове объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

В этот период запрещено разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем в лесу (вблизи деревьев, рядом с сухой травой), курить в лесу, бросать горящие спички и окурки, оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами материал, использовать пиротехнические изделия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», синоптики обещают жителям Крыма и туристам еще один жаркий период. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, В Ялте и других прибрежных городах особенно жаркой будет вторая половина августа. А во второй декаде сентября начнется наиболее комфортный для отдыха период – «бархатный сезон», когда температура воздуха будет примерно равна температуре воды.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.06.19

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