Строителей Крымского моста оставили без денег (ВИДЕО)

Руководители 15-ти компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться, почему они почти год не могут получить предусмотренные контрактом деньги.

Как уже сообщал «Новый День», Крымский мост – самый протяженный в России, его длина составляет 19 км. Движение транспорта по автомобильной части моста было открыто 16 мая 2018 года. Движение поездов по железнодорожной части планируется запустить в декабре 2019 года. Общая стоимость моста оценивается в 228 млрд рублей, и эта сумма постоянно растет.

И вот выяснилось, что с конкретными исполнителями работ рассчитываются не всегда. Например, субподрядчик компании «СГМ-Мост» АО «Фирма ДЕКО» задолжала исполнителям свыше 400 млн рублей. Выплаты за работы на Керченском мосту прекратились в июле прошлого года.

«Фирмы, понимая сложность и сроки сдачи в эксплуатацию моста, использовали свои средства, а иногда и заемные, – говорится в обращении. – В результате вынуждены стоять на грани банкротства».

В числе пострадавших более 40 организаций

Авторы обращения утверждают: они предъявляли претензии компании «СГМ-Мост», но там заявили, что все необходимые средства субподрядчику – «Фирме Деко» перечислены.

Тогда предприниматели провели собственное расследование и выяснили, что АО «Фирма ДЕКО» испытывает серьезные финансовые проблемы: у компании заблокированы счета, а в арбитражных судах рассматривается несколько десятков исков, по которым «Деко» выступает ответчиком. Кроме того, в течение последнего года в фирме сменилось несколько директоров, действующий сегодня выполняет роль кризисного управляющего. Кредиторы-подрядчики опасаются, что фирму банкротят, чтобы вывести деньги, и их просто «кинут».

Реальным владельцем АО «Фирма ДЕКО» была новосибирская компания «Сибмост», принадлежавшая Альберту Кошкину, который с 2011 по 2016 год, по данным РБК, освоил более 105 миллиардов рублей на госконтрактах, при этом человек с такими же именем и фамилией фигурировал в «Панамских бумагах» как бенефициар панамской компании CADEN FINANCE S.A.

С июля 2016 года в суде рассматривается дело о признании «Сибмоста» банкротом. В 2017 году в отношении самого Альберта Кошкина также была начата процедура банкротства из-за его долгов Экспобанку. «Сибмостом» Кошкин владел вместе со своим сыном Владиславом, по совместительству депутатом Законодательного собрания Новосибирской области России. В сентябре 2017-го, как писал»Коммерсант», контроль над компанией получило московское «Объединенное мостостроительное предприятие» (ОМП), созданное весной 2017 года структурами Сбербанка, АФК «Система» и «Звенигородской ДСК». В марте 2018 года руководителем компании был назначен Антон Гурьянов, возглавлявший до этого казанский филиал АО «Волгомост». Он же с 24 апреля до 20 мая 2019 года, как следует из базы данных юридических лиц «СПАРК», был директором АО «Фирма ДЕКО», сообщает Радио Свобода и цитирует директора одной из не получивших денег за стройку Керченского моста фирм, которому Владислав Кошкин, якобы, сказал «что «ДЕКО» «отцепили» от «Сибмоста» именно для того, чтобы фирма не пострадала при процедуре банкротства».

По словам пострадавших подрядчиков задолженность образовалась из-за того, что «СГМ-Мост» не принял у «ДЕКО» часть заказанных работ по сварке секций железнодорожного моста ( как раз на сумму свыше 400 миллионов рублей). Эту версию подтвердил и нынешний директор «ДЕКО» Сергей Репников.

В компании «СГМ-Мост», наоборот, считают, что это «Фирма ДЕКО» задолжала заказчику, и «СГМ-Мост» в досудебном порядке потребует от АО «Фирма ДЕКО» деньги за невыполненные работы по строительству Керченского моста: за строительство железнодорожной части моста компания получила аванс, но работы недовыполнила «из-за внутренних финансовых трудностей», сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Керчь, Илья Пелехов

Керчь. Другие новости 25.06.19

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