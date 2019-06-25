Украинцы никак не хотят вступать в НАТО

Многолетняя пропаганда киевского режима о необходимости вступления Украины в НАТО пока не принесла ожидаемого результата. За присоединение к Североатлантическому альянсу по-прежнему высказывается менее половины украинцев.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют последние данные, опубликованные Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром «Социальный мониторинг».
Согласно июньским результатам опроса, на гипотетическом референдуме за вступление Украины в НАТО сегодня проголосовали бы 48,9% опрошенных.
23,2% украинцев выбирают внеблоковый статус страны.
Между тем, 16% граждан вовсе отказались бы участвовать в референдуме о вступлении в НАТО. 11,8% затруднились ответить.
Тем не менее, 56,7% украинцев поддержали бы вступление страны в ЕС на общенациональном референдуме .
Несмотря на усугубляющийся экономический кризис, за восстановление или укрепление экономических связей с Россией, Белоруссией и Казахстаном пока выступают 19,4%.
13,5% отказались от участия в референдуме по вступлению в ЕС. 10,4% – затруднились ответить.
Вместе с тем, по данным украинских социологов, на Украине медленно, но неуклонно снижается поддержка проевропейского курса Украины.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 25.06.19
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