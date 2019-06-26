Крыму пообещали организованных туристов из Германии, Сербии, Вьетнама и Китая

Осенью в Крыму ждут наплыва туристов из Германии, Сербии, Китая и Вьетнама. Об этом было заявлено на выездном заседании комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагается, что организованные группы будут прилетать в Сочи, а оттуда на лайнере «Князь Владимир» совершать круизы по Черному морю, посещая в том числе крымские города.

По словам представителей комитета, турфирмы Вьетнама и Китая уже подписали соответствующие договоры, а представители Германии и Сербии побывали на борту лайнера.

В компании «Черноморские круизы» сообщили, что в этом году на «Князе Владимире» в Крыму побывали неорганизованные туристы из Турции и США.

По данным комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму, в 2019 году полуостров посетили 102 тысячи иностранцев, из которых почти 4 тысячи – из стран Европейского Союза и США. А с 2014 года в российском Крыму побывали представители 144 стран.

В целом, с момента возвращения Крыма в состав России турпоток увеличился на 76%. В 2018 году на полуостров приехали 6,8 млн туристов – это рекорд за последние 27 лет.

С начала 2019 года в Крыму отдохнули более 1 млн 276 тыс человек, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В правительстве Крыма рассчитывают, что до конца 2019 года полуостров примет 7,5 млн туристов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.06.19

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