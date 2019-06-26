В Алуште выселили из пансионата 200 детей

Около 200 детей с родителями и тренерами выселили из пансионата «Рыбачье» в Алуште: городской суд приостановил деятельность учреждения на 70 суток – как раз до конца сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 15 июня 17-летний биатлонист из Мурманска, приехавший на сборы в «Рыбачье», был найден мертвым в стороне от маршрута тренировки. По факту гибели несовершеннолетнего возбудили уголовное дело, а в пансионат нагрянули проверки, в ходе которых были обнаружены многочисленные нарушения – в том числе, кишечную палочку на пищеблоке.

По итогам инспекции и было принято решение о привлечение пансионата к административной ответственности и приостановке работы.

В минувшие выходные судебные приставы опечатали помещения пансионата, включая пищеблок, несмотря на то, что в учреждении находились туристы. Пока администрация договаривалась с Ропотребнадзором – детей и взрослых нужно было кормить – прошло несколько часов.

На сегодняшний день, по словам главы администрации Алушты Галины Огневой, отдыхающих в «Рыбачьем» не осталось: «Часть детей уехала, часть семей решили вопрос самостоятельно, а остальных – 57 человек – мы перевели в другие городские пансионаты». О компенсации за оплаченные туристические услуги, не оказанные полностью, не сообщается.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.06.19

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