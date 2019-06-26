Чиновники & собаки: в Феодосии возмутились ограничением прав четвероногих

Администрация Феодосии запретила выгуливать собак на пляжах и в общественных местах, это вызвало бурю в соцсетях.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации Феодосии, участились жалобы от горожан и туристов на то, что на пляжах общего пользования активно выгуливают собак: животные купаются вместе с людьми и справляют нужду под носом у отдыхающих.

В связи с этим в мэрии заявили: «Запрещается выгул и купание домашних животных на территории пляжей, мест остановки общественного транспорта, в местах проведения массовых мероприятий, на территориях детских, образовательных (в том числе дошкольных) учреждений, учреждений здравоохранения, физкультурно-спортивных организаций, предприятий и организаций осуществляющих торговлю и общественной питание, организаций культуры, детских и спортивных игровых площадок, в зонах отдыха, на кладбищах и иных территориях, не предназначенных для выгула».

И напомнили: «За нарушение Правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа».

Заявления чиновников вызвали бурю в соцсетях:

«Сколько лет люди пытаются получить землю под собачий приют... Но нет, им проще уничтожать и запрещать», – написал известный блогер Александр Горный.

Светлан Дернакова: «Куда идти людям со своими животными? У нас есть выделенный пляж для собак, что они запрещают приходить на общие пляжи? Лучше бы канализацию убрали, вытекающую в море!!! На кладбищах они собак запрещают!!! Да вы сначала постройте приюты и передержки, а потом что то запрещайте!!!» – возмутилась волонтер, работающая с бездомными животными Светлана Дернакова.

Феодосия, Лиана Макоба

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