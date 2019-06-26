В Крыму во время учений погибли военнослужащие

В Крыму во время учений погибли два военнослужащих по контракту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южного военного округа, сегодня утром служащие одной из воинских частей ВДВ, дислоцированных в Крыму, выполняли учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне Старый Крым. «Двое из них приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта. Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали. Военнослужащие утонули», – сообщили в ведомстве.

На место прибыла комиссия командования Воздушно-десантных войск, к расследованию происшествия подключились правоохранительные органы.

Симферополь, Лиана Макоба

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