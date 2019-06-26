В Крыму ввели «тихий час» и запретили шуметь после 10 вечера

В Крыму увеличили время тишины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», туристы неоднократно жаловались на то, что в самых популярных местах отдыха всю ночь гремит музыка, мешая им спать. Среди «шумных точек» называли дискотеки в Алупке и на пляже «Русалка» в Мисхоре, набережную Ялты, Кипарисовую аллею в Судаке и так далее.

В 2015 году в республиканском законе об административных нарушениях появилась норма, запрещающая шуметь с 23 часов до 7 вечера. Но жалобы не прекратились.

Сегодня Госсовет Крыма увеличил на 3 часа период, на который распространяется запрет шуметь. Отныне в крымских городах должно быть тихо с 22 до 8 часов, а также с 13:00 до 14:00.

Кстати, в многоквартирных домах нельзя нарушать тишину в выходные и праздничные дни с 19 часов до 10 утра. Введенный сегодня тихий час днем на этот тип жилья не распространяется.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, и, значит, что в текущем сезоне туристы и крымчане не должны жаловаться на ночной шум.

Правда, не совсем ясно, как будет исполняться этот закон в конкретных случаях. В той же Алупке туристы жаловались, что дискотек гремит всю ночь, и полиция ничего с ней сделать не может. Музыка на Кипарисовой аллее (причем из каждого кафе – своя) тоже гремит за полночь, несмотря на расположенные буквально в двух шагах отели.

А один из самых популярных отелей Ялты соседствует с ночным клубом, и постояльцы периодически жалуются и на громкую музыку, и молодежь, которая любит пошуметь у входа в заведение.

Еще одна проблема: как проводить массовые мероприятия – например, день города и прочие. Властям либо придется делать в череде торжеств перерыв «на обед», либо нарушать закон.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.06.19

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