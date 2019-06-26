В Лефортово женился украинский моряк, пойманный в Керченском проливе

Украинский моряк Виктор Беспальченко, задержанный в Керченском проливе в числе 22 нарушителей морской границы РФ в ноябре прошлого года, женился в московском СИЗО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке сообщил участвующий в деле адвокат Николай Полозов.

«Спустя несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоления административных барьеров, мечта молодых осуществилась и сегодня они расписались!

После короткой церемонии бракосочетания молодым предоставили один час для общения», – пишет Полозов.

Напомним, в Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вчера истёк месячный срок, в течение которого Москва должна была освободить моряков по решению трибунала от 25 мая текущего года.

«Этот случай в Керченском проливе не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом состоит позиция России. Конечно, полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию», – подчеркнул Песков.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.06.19

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