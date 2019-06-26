Перелетел за 5 минут: на Крымском мосту установили рекорд скорости

На Крымском мосту зарегистрирован рекорд скорости.

Как сообщили РИА «Новый День» в Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Республике Крым, BMW X6 пролетел через 19-киломтеровый мост менее чем за 5 минут. К счастью, никого не задел и ДТП не совершил.

Камеры наблюдения зафиксировали, что автомобиль несся со скоростью 243 км в час при разрешенных 90. За нарушение скоростного режима водитель оштрафован на 5 тысяч рублей.

В ГИБДД отмечают, что превышение скорости – это самое распространенное нарушение ПДД в Крыму. Например, по трассе «Таврида» многие автомобилисты пытаются ехать со скоростью 120 км в час, что в 2 раза превышает разрешенную.

Еще одно частое нарушение – выезд на встречную полосу, что нередко приводит к серьезным авариям.

Симферополь, Лиана Макоба

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