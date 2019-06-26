Зато Голенко отчитался перед Аксеновым: крымчанам отказывают в медицинской помощи из-за проблем с Интернетом (ФОТО)

В поликлинике Армянска перестали записывать на прием к врачам из-за проблем с Интернетом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ответ на бодрые заявления крымских чиновников о внедрении в учреждениях здравоохранения новейших технологий, значительно облегчивших жизнь крымчан, жители полуострова заявляют, что стало еще хуже: работать с этими технологиями никто не умеет, и малейший сбой парализует работу больниц, создавая массу проблем для пациентов.

Так, в Армянске вообще перестали записывать на прием даже тех, для кого промедление сравнимо с угрозой жизни.

Фото Николая Гарана

«Абсурд переходит все границы, – подтверждают другие жители Армянска. – Женщина сегодня рассказала в больнице, что у неё закончились лекарства, их выдают только по рецепту от врача, получить рецепт она не может, т.к. к врачу не возможно записаться, потому что не работает запись. По живой очереди её не принимают – без записи нельзя. Короче, замкнутый круг. А эти лекарства для неё жизненно необходимы. Вот стоит она и спрашивает: а что мне делать?!

И самое печальное, что всем работникам больницы пофиг. Ещё и орать себе позволяют. Остается только одно – письменно писать жалобу в прокуратуру и страховую компанию, где получали полис ОМС».

«Сегодня присутствовала при всём этом беспределе. Оказывается, что Интернет у них есть, это просто программа записи не работает. Об этой чудо-программе министр здравоохранения Крыма Голенко отчитался перед Аксёновым: дескать, благодаря сему нововведению жизнь больных стала легче, что они могут без проблем записаться и попасть к врачу. А на деле видим, как это работает. Программа висит, по старинке не записывают – и что делать? После моего замечания: «Зачем людей обманываете, что Интернета нет? Напишите, что нет записи, т.к. не работает программа» работница регистратуры табличку убрала и пообещала исправить, но после моего ухода табличка успешно вернулась на место».

«А разница, что будет написано на этой табличке? Результат всё равно один: ЗАПИСИ НЕТ!»

«Моему мужу срочно надо было сдать анализ мочи, в 5 утра вызывала ему скорую, спасибо – быстро приехали. Проблема с почками, мочу его привезла утром в больничку, а чтобы взять направление на сдачу мочи в лабораторию оказывается надо записываться! Если бы я предвидела, что будет плохо с мужем, я бы записала его на прием раньше!»

Отмечая, что такая проблема существует по всему полуострову, крымчане говорят, что жаловаться в Минздрав и Совмин бесполезно:

«Жалобу-то можно написать, но на деле никто наши жалобы не принимает всерьез. Ничего не меняется в лучшую сторону».

Армянск, Лиана Макоба

Армянск. Другие новости 26.06.19

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