Греки выгнали украинцев из отеля за развешанные флаги

Владелец греческого отеля выгнал организованную группу украинских туристов, которые развешали флаги Украины на балконах своих номеров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на действия отельера пожаловалась на своей странице в фейсбуке руководитель группы киевлянка Наталия Подоляк. Гневный пост украинской туристки обнаружило издание rusvesna.su.

«По приезде, как и всегда, мы с гордостью на своих балконах вывесили наши флаги. Дети с гордостью говорили, что мы украинцы и свободно со всеми жителями отеля и персоналом общались на английском. Так радужно и прошли бы 10 дней нашего отдыха, если бы на 8-й день кто-то из жителей не пожаловался бы, что наши флаги оскорбляют их достоинство», – пишет украинка.

По словам Подоляк, далее история развивалась стремительно. Сначала снять флаги украинцев попросили сотрудники отеля.

Но старшая группы, возмутившись, в патриотическом раже и праведном, как ей казалось, гневе пригрозила написать заявление в полицию.

Узнав об этом, владелец отеля через своего представителя попросил украинцев покинуть гостиницу и больше никогда не появляться. В свою очередь, работники отеля, не спрашивая украинцев, сняли все флаги.

«Я была шокирована, начала разбираться, что это за акт агрессии, на что мне ответили, что я нарушила закон Греции!» – возмущается Подоляк.

«В последний вечер нашего пребывания приехал на разборки со мной представитель туроператора по имени Спартак. Были вновь угрозы выселения, оправдания персонала отеля (когда они ворвались в мой номер без моего присутствия и без предупреждения), запрета вешать флаги, обвинения в том, что я им угрожала полицией, в политической агрессии и нарушении спокойствия других отдыхающих», – написала украинка.

На вопрос, почему они не имеют права вывесить национальные флаги Украины, ей ответили: «Потому что другим туристам неприятно их видеть».

«Разговор закончился тем, что нам пожелали счастливого пути и чтобы меня с моей группой больше в этом отеле не видели», – негодует Подоляк.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.06.19

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