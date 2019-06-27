Скандинавский циклон несет в Крым ливни и похолодание

В Крыму ожидается понижение температуры и сильные ливни.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, в связи с прохождением холодного фронта скандинавского циклона 28 июня в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер (до 25 метров в секунду).

На 29 и 30 июня прогнозируется понижение температуры воздуха: днем до +20...+25°, ночью до +10...+15°. К 1 июля дожди должны прекратиться.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.06.19

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