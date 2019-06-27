Внимание: снимают! МВД Крыма раскрыло места установки камер слежения за дорогами (полный список)

Президент России на заседании Госсовета потребовал не прятать камеры наблюдения за дорожной обстановкой.

«Цель их установки – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей,– заявил Владимир Путин, подчеркнув, что нужно дисциплинировать водителей, а не просто «подводить под штраф»: «Это не самоцель – это только средство для достижения нужного нам результата».

В Крыму, у которого достаточно много проблем с организацией дорожного движения, поспешили выполнить наказ президента и опубликовали места расположения стационарных камер, а также сообщили, где в июле 2019 года будут работать передвижные посты.

Стационарные комплексы фотовидеофиксации административных правонарушений установлены на следующих участках автодорог Республики Крым:

Красноперекопск – Симферополь 107км+439м.

Красноперекопск – Симферополь 106км+244м.

Красноперекопск – Симферополь 112км+597м.

Красноперекопск – Симферополь 113км+54м.

Красноперекопск – Симферополь 112км+70м.

Красноперекопск – Симферополь 111км+448м.

Симферополь, ул. Киевская д. 115

Симферополь, ул. Киевская д. 127

Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 4км+302м.

Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 4км+978м.

Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 345км+80м.

Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 345км+800м.

Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 354км+35м.

Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 355км+205м.

Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 379км+911м.

Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 378км+712м.

Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 395км+10м.

Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 393км+790м.

Симферополь – Феодосия 42+700

Симферополь – Феодосия 43км+250м.

Симферополь – Феодосия 47км+104м.

Симферополь – Феодосия 46км+298м.

Симферополь – Феодосия 56км+565м.

Симферополь – Феодосия 57км+239м.

Симферополь – Феодосия 77км+515м.

Симферополь – Феодосия 77км+942м.

Симферополь – Феодосия 94км+680м.

Симферополь – Феодосия 94км+2м.

Восточный обход г. Симферополя 6км+786м.

Восточный обход г. Симферополя 7км+186м.

Симферополь-Николаевка 12км+155м.

Симферополь-Николаевка 13км.+111м.

Симферополь-Николаевка 21км.+551м.

Симферополь-Николаевка 26км+495м.

Симферополь-Николаевка 27км+718м.

Табачное -до Симферополь-Николаевка 32км+151м.

Табачное -до Симферополь-Николаевка 30км+60м.

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 563км+990м.

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 625км+565м.

Ялта – Севастополь 2км+500м.

Ялта – Севастополь 18км+200м.

Симферополь – Евпатория 45км+970м.

Симферополь – Евпатория 51км+100м.

Симферополь – Евпатория 53км+600м.

Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 158км.+200м.

Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 280км.+300м.

Нижнегорский – Белогорск 11км.+90м.

Симферополь-Николаевка 40км.+531м.

г. Евпатория, пр. Победы, д. 36

Симферополь, перекресток ул. Русская – ул. Балаклавская

Красноперекопск – Симферополь 3км+640м

Красноперекопск – Симферополь 50км+490 м

Красноперекопск – Симферополь 99км+26м

Красноперекопск – Симферополь 102км+61м

Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 7км+421м

Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 8км+299м

Красноперекопск – Симферополь 115км+635м

Красноперекопск – Симферополь 116км+364м

Красноперекопск – Симферополь 112км+597м

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 615км+280 м

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 663км+264м

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 663км+803м

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 666км+415м

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 667км+155м

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 670км+122м

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 670км+600м

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 674км+280м

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 675км+148м

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 676км+420м

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 677км+644м

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 680км+281м

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 681км+395м

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 698км

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 698км

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 700км+308м

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 701км

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 713 км

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 714км+15м

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 715км

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 726км+87м

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 727км+360м

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 722км+492м

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 722км+686м

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 731км+147м.

Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 7км+421м

Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 8км+299м

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 651км+500м

Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 16км+407м

Симферополь – Евпатория 24км+963м

Симферополь – Евпатория 26км+40м

Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 120км+209м

Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 139км+340 м

Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 164км

Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 175км+657м

Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 182км+343м

Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 183км+932м

Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 195км+112м

Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 204км+380м

Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь км 283

Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 310км+530м

Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 319км+301м

Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 348км+922м

Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 414км – 433км

Симферополь – Феодосия 12км+290м

Симферополь – Феодосия 66км+64м

Симферополь – Феодосия 66км+509м

Симферополь – Феодосия 69км+563м

Симферополь – Феодосия 70км+520м

г. Симферополь, ул. Кечкеметская д.130

г. Симферополь, пр. Вернадского, д.17-19

г. Симферополь, ул.Севастопольская, д.177

г. Симферополь, ул. Киевская (Старый пост ГАИ)

Перекрёсток а/д Красноперекопск – Симферополь, Воинка – Черноморское 13км.+200м.

г. Симферополь, пр. Победы д.128-130

Западный обход г. Симферополя 3км+508м

Западный обход г. Симферополя 4км+820м

Симферополь-Николаевка 7+254м

г. Симферополь, перекресток ул. Севастопольская – Чехова

г. Симферополь, перекресток ул. Севастопольская-Козлова

г. Симферополь, перекресток ул. Севастопольская – Крылова

г. Симферополь, перекресток ул. Ленина – ул. Воровского

г. Симферополь, перекресток ул. Севастопольская – Данилова

г. Керчь, Чкалова, д.39

г. Керчь, Кирова, д.89

г. Керчь, Войкова, д.12

г. Феодосия, Симферопольское шоссе, д.27

г. Феодосия, Симферопольское шоссе, д.16 А

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта (на Симферополь) 688км+641м.

автоподход подход к Керченскому мосту со стороны г. Керчь, 1км+950м

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта, (на Ялту) 687км+425м.

г. Белогорск, ул. Нижнегорская, д. 46

Передвижные комплексы фотовидеофиксации административных правонарушений в июле 2019 года будут размещены на следующих участках дорог Республики Крым:

г. Керчь

Время работы комплексов с 07:00 до 19:00

ул. Блюхера (Куль-Обинское шоссе) д. 23

ул. Годыны (пересечение с ул. Комарова) д. 4

Вокзальное шоссе (пересечение с ул. 2-ой Садовый) д. 131

ул. Кулакова, а/д граница с Украиной Джанкой – Феодосия – Керчь 426км+400м

ул. Чкалова а/д граница с Украиной Джанкой – Феодосия – Керчь 414 км +750м.

Симферопольский район

Время работы комплексов с 07:00 до 19:00

с. Богдановка, а/д/ Красноперекопск- Симферополь 115км+614м

с. Пионерское, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 668 км. + 400 м.

с. Андрусово, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 664 км. + 665 м.

с. Доброе, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 670 км. + 356 м.

с. Заречное, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 675 км. + 827 м.

г. Симферополь, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 662 км. + 80 м

г. Симферополь

Время работы комплексов с 07:00 до 19:00

а/д Восточный обход г. Симферополя с 6 по 7 км. в сторону ул. Киевской (район ТЦ «FM»)

а/д Восточный обход г. Симферополя с 9 по 10 км. АЗС «Татнефть» в сторону п. Живописное

г. Бахчисарай и Бахчисарайский район

Время работы комплексов с 07:00 до 19:00

г. Бахчисарай, а/д Симферополь-Севастополь-Бахчисарай 4 км + 382 м

г. Бахчисарай, а/д Симферополь-Севастополь-Бахчисарай 5 км + 275 м

а/д Бахчисарай-Ялта 3 км+709 м

г. Бахчисарай, а/д Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 29 км +969 м

с. Железнодорожное, а/д Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 36 км +508 м

с. Вилино, а/д Песчаное- Почтовое 7 км + 885 м

а/д Саки-Орловка 34 км + 495 м

а/д Саки-Орловка 35 км+ 530 м

а/д Саки-Орловка 41 км + 768 м

с. Угловое, а/д Саки-Орловка 44 км+ 653 м

г. Белогорск и Белогорский район

Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00

с. Вишенное, а/д Нижнегорский-Белогорск 42 км. + 765 м.

г. Белогорск, а/д Симферополь-Феодосия 40 км. +155 м.

г. Белогорск, а/д Симферополь-Феодосия 41 км. +352 м.

трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь с 129 км. по 130 км

г. Алушта

Время работы комплексов с 07:00 до 19:00

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 705 км. + 061 м.

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 705 км. + 110 м.

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 710 км. + 525 м.

г. Евпатория

Время работы комплексов с 07:00 до 19:00

а/д Симферополь-Евпатория 54 км. + 850 м.

а/д Симферополь-Евпатория 55 км. + 80 м.

а/д Симферополь-Евпатория 59 км. + 490 м.

а/д Симферополь-Евпатория 60 км. + 250 м.

а/д Симферополь-Евпатория 62 км. + 465 м.

а/д Симферополь-Евпатория 62 км. + 640 м.

а/д Симферополь-Евпатория 62 км. + 750 м.

Трасса «Таврида» ( дорога Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь)

Время работы комплексов с 07:00 до 19:00

158 км+ 200 м

139 км+500 м

144 км

148 км+ 900 м

151 км+ 100 м

162 км + 590 м

141 км + 800 м

27 км + 300 м

81 км + 200 м

83 км + 600 м

73 км + 350 км

45 км + 650 м

57 км + 800 м

с 21 по 23 км

с 42 по 44 км

с 56 по 60 км.

В Крыму, где довольно много проблем с организацией дорожного движения, была широко распространена практика предупреждать автомобилистов о наличии камер там, где их нет. А пару лет назад к фиксации нарушений на дорогах начали привлекать частников. Бизнес оказался довольно прибыльным (владелец аппаратуры получает до 85% от суммы штрафа), поэтому камеры вдоль дорог начали расти как грибы. А водители пытаются этих «надсмотрщиков» уничтожать.

Так, только в Севастополе за год пять камер фотовидеофиксации расстреляли, одну сожгли, еще и одну свалили вместе со столбом, на котором она была закреплена. Буквально на днях в Евпатории частную камеру залили из огнетушителя.

Отныне камеры слежения на дорогах смогут устанавливать только только муниципальные или государственные органы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.06.19

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