российское информационное агентство 18+

Расследование Ивана Голунова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 июня 2019, 14:24 мск

Новости Крым

Темы дня, Новости дня, Новости кратко

Внимание: снимают! МВД Крыма раскрыло места установки камер слежения за дорогами (полный список)

Президент России на заседании Госсовета потребовал не прятать камеры наблюдения за дорожной обстановкой.

«Цель их установки – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей,– заявил Владимир Путин, подчеркнув, что нужно дисциплинировать водителей, а не просто «подводить под штраф»: «Это не самоцель – это только средство для достижения нужного нам результата».

В Крыму, у которого достаточно много проблем с организацией дорожного движения, поспешили выполнить наказ президента и опубликовали места расположения стационарных камер, а также сообщили, где в июле 2019 года будут работать передвижные посты.

Стационарные комплексы фотовидеофиксации административных правонарушений установлены на следующих участках автодорог Республики Крым:

  • Красноперекопск – Симферополь 107км+439м.
  • Красноперекопск – Симферополь 106км+244м.
  • Красноперекопск – Симферополь 112км+597м.
  • Красноперекопск – Симферополь 113км+54м.
  • Красноперекопск – Симферополь 112км+70м.
  • Красноперекопск – Симферополь 111км+448м.
  • Симферополь, ул. Киевская д. 115
  • Симферополь, ул. Киевская д. 127
  • Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 4км+302м.
  • Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 4км+978м.
  • Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 345км+80м.
  • Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 345км+800м.
  • Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 354км+35м.
  • Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 355км+205м.
  • Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 379км+911м.
  • Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 378км+712м.
  • Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 395км+10м.
  • Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 393км+790м.
  • Симферополь – Феодосия 42+700
  • Симферополь – Феодосия 43км+250м.
  • Симферополь – Феодосия 47км+104м.
  • Симферополь – Феодосия 46км+298м.
  • Симферополь – Феодосия 56км+565м.
  • Симферополь – Феодосия 57км+239м.
  • Симферополь – Феодосия 77км+515м.
  • Симферополь – Феодосия 77км+942м.
  • Симферополь – Феодосия 94км+680м.
  • Симферополь – Феодосия 94км+2м.
  • Восточный обход г. Симферополя 6км+786м.
  • Восточный обход г. Симферополя 7км+186м.
  • Симферополь-Николаевка 12км+155м.
  • Симферополь-Николаевка 13км.+111м.
  • Симферополь-Николаевка 21км.+551м.
  • Симферополь-Николаевка 26км+495м.
  • Симферополь-Николаевка 27км+718м.
  • Табачное -до Симферополь-Николаевка 32км+151м.
  • Табачное -до Симферополь-Николаевка 30км+60м.
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 563км+990м.
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 625км+565м.
  • Ялта – Севастополь 2км+500м.
  • Ялта – Севастополь 18км+200м.
  • Симферополь – Евпатория 45км+970м.
  • Симферополь – Евпатория 51км+100м.
  • Симферополь – Евпатория 53км+600м.
  • Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 158км.+200м.
  • Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 280км.+300м.
  • Нижнегорский – Белогорск 11км.+90м.
  • Симферополь-Николаевка 40км.+531м.
  • г. Евпатория, пр. Победы, д. 36
  • Симферополь, перекресток ул. Русская – ул. Балаклавская
  • Красноперекопск – Симферополь 3км+640м
  • Красноперекопск – Симферополь 50км+490 м
  • Красноперекопск – Симферополь 99км+26м
  • Красноперекопск – Симферополь 102км+61м
  • Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 7км+421м
  • Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 8км+299м
  • Красноперекопск – Симферополь 115км+635м
  • Красноперекопск – Симферополь 116км+364м
  • Красноперекопск – Симферополь 112км+597м
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 615км+280 м
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 663км+264м
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 663км+803м
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 666км+415м
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 667км+155м
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 670км+122м
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 670км+600м
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 674км+280м
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 675км+148м
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 676км+420м
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 677км+644м
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 680км+281м
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 681км+395м
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 698км
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 698км
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 700км+308м
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 701км
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 713 км
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 714км+15м
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 715км
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 726км+87м
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 727км+360м
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 722км+492м
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 722км+686м
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 731км+147м.
  • Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 7км+421м
  • Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 8км+299м
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта- Ялта 651км+500м
  • Симферополь – Бахчисарай – Севастополь 16км+407м
  • Симферополь – Евпатория 24км+963м
  • Симферополь – Евпатория 26км+40м
  • Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 120км+209м
  • Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 139км+340 м
  • Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 164км
  • Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 175км+657м
  • Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 182км+343м
  • Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 183км+932м
  • Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 195км+112м
  • Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 204км+380м
  • Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь км 283
  • Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 310км+530м
  • Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 319км+301м
  • Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 348км+922м
  • Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 414км – 433км
  • Симферополь – Феодосия 12км+290м
  • Симферополь – Феодосия 66км+64м
  • Симферополь – Феодосия 66км+509м
  • Симферополь – Феодосия 69км+563м
  • Симферополь – Феодосия 70км+520м
  • г. Симферополь, ул. Кечкеметская д.130
  • г. Симферополь, пр. Вернадского, д.17-19
  • г. Симферополь, ул.Севастопольская, д.177
  • г. Симферополь, ул. Киевская (Старый пост ГАИ)
  • Перекрёсток а/д Красноперекопск – Симферополь, Воинка – Черноморское 13км.+200м.
  • г. Симферополь, пр. Победы д.128-130
  • Западный обход г. Симферополя 3км+508м
  • Западный обход г. Симферополя 4км+820м
  • Симферополь-Николаевка 7+254м
  • г. Симферополь, перекресток ул. Севастопольская – Чехова
  • г. Симферополь, перекресток ул. Севастопольская-Козлова
  • г. Симферополь, перекресток ул. Севастопольская – Крылова
  • г. Симферополь, перекресток ул. Ленина – ул. Воровского
  • г. Симферополь, перекресток ул. Севастопольская – Данилова
  • г. Керчь, Чкалова, д.39
  • г. Керчь, Кирова, д.89
  • г. Керчь, Войкова, д.12
  • г. Феодосия, Симферопольское шоссе, д.27
  • г. Феодосия, Симферопольское шоссе, д.16 А
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта (на Симферополь) 688км+641м.
  • автоподход подход к Керченскому мосту со стороны г. Керчь, 1км+950м
  • Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта, (на Ялту) 687км+425м.
  • г. Белогорск, ул. Нижнегорская, д. 46

Передвижные комплексы фотовидеофиксации административных правонарушений в июле 2019 года будут размещены на следующих участках дорог Республики Крым:

г. Керчь

Время работы комплексов с 07:00 до 19:00

  • ул. Блюхера (Куль-Обинское шоссе) д. 23
  • ул. Годыны (пересечение с ул. Комарова) д. 4
  • Вокзальное шоссе (пересечение с ул. 2-ой Садовый) д. 131
  • ул. Кулакова, а/д граница с Украиной Джанкой – Феодосия – Керчь 426км+400м
  • ул. Чкалова а/д граница с Украиной Джанкой – Феодосия – Керчь 414 км +750м.

Симферопольский район

Время работы комплексов с 07:00 до 19:00

  • с. Богдановка, а/д/ Красноперекопск- Симферополь 115км+614м
  • с. Пионерское, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 668 км. + 400 м.
  • с. Андрусово, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 664 км. + 665 м.
  • с. Доброе, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 670 км. + 356 м.
  • с. Заречное, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 675 км. + 827 м.
  • г. Симферополь, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 662 км. + 80 м

г. Симферополь

Время работы комплексов с 07:00 до 19:00

  • а/д Восточный обход г. Симферополя с 6 по 7 км. в сторону ул. Киевской (район ТЦ «FM»)
  • а/д Восточный обход г. Симферополя с 9 по 10 км. АЗС «Татнефть» в сторону п. Живописное

г. Бахчисарай и Бахчисарайский район

Время работы комплексов с 07:00 до 19:00

  • г. Бахчисарай, а/д Симферополь-Севастополь-Бахчисарай 4 км + 382 м
  • г. Бахчисарай, а/д Симферополь-Севастополь-Бахчисарай 5 км + 275 м
  • а/д Бахчисарай-Ялта 3 км+709 м
  • г. Бахчисарай, а/д Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 29 км +969 м
  • с. Железнодорожное, а/д Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 36 км +508 м
  • с. Вилино, а/д Песчаное- Почтовое 7 км + 885 м
  • а/д Саки-Орловка 34 км + 495 м
  • а/д Саки-Орловка 35 км+ 530 м
  • а/д Саки-Орловка 41 км + 768 м
  • с. Угловое, а/д Саки-Орловка 44 км+ 653 м
  • г. Белогорск и Белогорский район
  • Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00
  • с. Вишенное, а/д Нижнегорский-Белогорск 42 км. + 765 м.
  • г. Белогорск, а/д Симферополь-Феодосия 40 км. +155 м.
  • г. Белогорск, а/д Симферополь-Феодосия 41 км. +352 м.
  • трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь с 129 км. по 130 км

г. Алушта

Время работы комплексов с 07:00 до 19:00

  • а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 705 км. + 061 м.
  • а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 705 км. + 110 м.
  • а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 710 км. + 525 м.

г. Евпатория

Время работы комплексов с 07:00 до 19:00

  • а/д Симферополь-Евпатория 54 км. + 850 м.
  • а/д Симферополь-Евпатория 55 км. + 80 м.
  • а/д Симферополь-Евпатория 59 км. + 490 м.
  • а/д Симферополь-Евпатория 60 км. + 250 м.
  • а/д Симферополь-Евпатория 62 км. + 465 м.
  • а/д Симферополь-Евпатория 62 км. + 640 м.
  • а/д Симферополь-Евпатория 62 км. + 750 м.

Трасса «Таврида» ( дорога Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь)

Время работы комплексов с 07:00 до 19:00

  • 158 км+ 200 м
  • 139 км+500 м
  • 144 км
  • 148 км+ 900 м
  • 151 км+ 100 м
  • 162 км + 590 м
  • 141 км + 800 м
  • 27 км + 300 м
  • 81 км + 200 м
  • 83 км + 600 м
  • 73 км + 350 км
  • 45 км + 650 м
  • 57 км + 800 м
  • с 21 по 23 км
  • с 42 по 44 км
  • с 56 по 60 км.

В Крыму, где довольно много проблем с организацией дорожного движения, была широко распространена практика предупреждать автомобилистов о наличии камер там, где их нет. А пару лет назад к фиксации нарушений на дорогах начали привлекать частников. Бизнес оказался довольно прибыльным (владелец аппаратуры получает до 85% от суммы штрафа), поэтому камеры вдоль дорог начали расти как грибы. А водители пытаются этих «надсмотрщиков» уничтожать.

Так, только в Севастополе за год пять камер фотовидеофиксации расстреляли, одну сожгли, еще и одну свалили вместе со столбом, на котором она была закреплена. Буквально на днях в Евпатории частную камеру залили из огнетушителя.

Отныне камеры слежения на дорогах смогут устанавливать только только муниципальные или государственные органы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.06.19

Скандинавский циклон несет в Крым ливни и похолодание. / Власти Крыма не смогли сделать из кастрюли локомотив. / Крымский Центр дальней космической связи реконструируют к 2030 году. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Крым, Юг России, Россия, Транспорт, Туризм,

Новости партнеров