В Крыму судебный пристав поставил служебный подлог на поток

Бывший сотрудник ялтинского отдела управления Федеральной службы судебных приставов стал фигурантом сразу 7 уголовных дел.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ России по Республике Крым, пристав закрывал исполнительные производства в отношении должников, ссылаясь на то, что невозможно установить их местонахождение и вычислить их имущество. На самом мужчина никого и ничего не искал, а в акты о совершении исполнительных действий вносил недостоверные сведения об участии понятых.

В отношении ялтинца возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и шесть дел по статье 292 УК РФ «Служебный подлог».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.06.19

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