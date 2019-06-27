В Крыму школьник пришел на экзамен с пистолетом

.В Крыму школьник пришел на экзамен с оружием.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, инцидент произошел сегодня в Керчи. Напомним, 27 июня 9-классники могли пересдать основной государственный экзамен по математике.
«В полицию поступило сообщение о том, что в одну из школ на экзамен пришел несовершеннолетний с предметом, похожим на пистолет», – сообщили в ведомстве.
Подростку нужно было пересдать экзамен, который он «завалил» в прошлом году. Но вместо того, чтобы вынуть ручку, парень достал оружие.
Пистолет оказался игрушечным – поэтому на него и не среагировали рамки на входе.
Решается вопрос о привлечении шутника к ответственности.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 27.06.19
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