В Крыму школьник пришел на экзамен с пистолетом

.В Крыму школьник пришел на экзамен с оружием.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, инцидент произошел сегодня в Керчи. Напомним, 27 июня 9-классники могли пересдать основной государственный экзамен по математике.

«В полицию поступило сообщение о том, что в одну из школ на экзамен пришел несовершеннолетний с предметом, похожим на пистолет», – сообщили в ведомстве.

Подростку нужно было пересдать экзамен, который он «завалил» в прошлом году. Но вместо того, чтобы вынуть ручку, парень достал оружие.

Пистолет оказался игрушечным – поэтому на него и не среагировали рамки на входе.

Решается вопрос о привлечении шутника к ответственности.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.06.19

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