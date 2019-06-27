В Литве ополчились на 7-летнюю девочку, посмевшую побывать в Крыму

В Литве ополчились на 7-летнюю девочку, посмевшую выступить на «Детской Новой волне» в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2019 году конкурс был организован на базе международного детского центра «Артек».

Николь Алексеева из Литвы в 2018 году участвовала в российском ток-шоу «Голос», а в этом прошла в финальный тур «Новой волны», который и проводился в «Артеке».

Девочка исполнила песню на литовском языке. Но не получила поддержки на родине: на девочку и ее родителей набросились и в прессе, и в соцсетях. Их обвинили в нарушении украинского суверенитета и поддержке «агрессивных действий» правительства России.

«Искусственно подогретая новость вызвала достаточно весомый общественный резонанс. Особо рьяные защитники Отечества усердствовали в откровенно русофобских и разжигающих ненависть комментариях под публикацией и в соцсетях.

«Кто интересуется историей, тому нетрудно узнать, что и перед Второй мировой войной русские вели себя точно так же – в Литве было достаточно людей, которые думали, что Советы – это рай… Когда попали в Сибирь, только тогда очухались», – цитирует возмущенных комментаторов BaltNews. – «Всегда был и будет определенный процент безмозглых и ватников, у которых личные интересы стоят выше общества или государства. Таким нужно указать на их место. (…). Скорее всего, это какие-нибудь потомки «оккупантов», которые спят и видят социалистический рай…».

Издание отмечает, что в соцсетях встречались и другие комментарии, призывающие не делать сенсации на пустом месте, не разжигать рознь по национальному признаку и уж тем более не кидаться оскорблениями в адрес семилетнего талантливого ребенка и его семьи, однако подобная точка зрения не превалирует над позицией «неравнодушных граждан».

Отметим, что в рамках «Детской Новой волны» в Крыму выступали и юные певцы из Великобритании и с Мальты. О реакции их соотечественников на творческий вояж детей пока не известно.

Вильнюс, Лиана Макоба

Вильнюс. Другие новости 27.06.19

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