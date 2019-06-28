АСУ ПВО Крыма перехватила 70 крылатых ракет

В Крыму АСУ с элементами искусственного интеллекта перехватила 70 крылатых ракет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», внезапный массированный удар крылатых ракет противника единая интегрированная автоматизированная система управления (АСУ) с элементами искусственного интеллекта отражала во время крупномасштабных учений ПВО.

Новая АСУ была доработана с учетом сирийского опыта и позволила значительно увеличить потенциал объединенной системы ПВО Крыма. В нее входят огневые средства зенитных ракетных частей, радиотехнический полк, силы авиации и Черноморского флота, зенитные огневые средства кораблей, а также ПВО мотострелковых соединений и частей. Все части ВВС и ПВО полностью обеспечены новейшими образцами вооружения, в том числе зенитными ракетными системами ПВО С-400 «Триумф» и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С». В единый боевой контур были включены комплексы ПВО и радары, истребители, бомбардировщики, штурмовики, боевые вертолеты и беспилотники.

Сейчас военные оценивают эффективность системы вместе с представителями профильного направления оборонной промышленности.

Во время учений в АСУ непрерывно поступала информация о воздушных и наземных объектах от радиотехнических и радиолокационных станций, беспилотных летательных аппаратов и авиации. Все разведданные сводились воедино и обрабатывались в режиме реального времени с использованием элементов искусственного интеллекта. АСУ анализировала тип целей, уровень опасности, скорость, высоту и направление движения. Система обеспечивала постоянный обмен информацией между всеми пользователями, в режиме реального времени выдавала целеуказания и наводила авиацию и ПВО. Командир любого уровня получал полную картину действий противника и рекомендации по его уничтожению. Такая информация позволяла принять точное решение и рационально распределить подчиненные силы и средства.

«В современной концепции построения противовоздушной обороны централизованное управление и автоматизация – главные принципы, – цитируют «Известия» бывшего начальника зенитных ракетных войск ВВС генерал-лейтенанта Александра Горькова. – В систему интегрируются разнородные силы, в том числе флотские, ПВО сухопутных войск и ПВО ВКС. Идея создания такой системы появилась несколько десятилетий назад, а техническая возможность реализации – только сейчас. Новая АСУ сократит время постановки задач, повысит точность целеуказания. Это очень важно в условиях, когда для уничтожения таких сложных целей, как крылатые ракеты и современные скоростные самолеты, необходимо действовать при высокой плотности и массированности воздушных атак».

Симферополь, Лиана Макоба

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