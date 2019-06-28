Украина потеряла за год 245 тысяч человек

Численность населения Украины за год сократилась на 245 тысяч: если на 1 мая 2018 года в стране жили 42 млн 131 тыс 86 человек, то на 1 мая 2019-го – 41 млн 886 тыс 297.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наблюдается существенная природная убыль: с начала года в стране родились 99 тыс 105 детей, а умерли более 207 тыс 140 человек, в том числе 687 младенцев. Уехали из страны, по данным Укрстата, почти 156 тыс человек.

С момента распада СССР Украина потеряла около 10 млн человек.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 28.06.19

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