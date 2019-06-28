В Крыму озвучили первые суммы ущерба, причиненного Украиной с 1991 года по 2013 год.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле при Госсовете Крыма создали рабочую группу Крыму по определению ущерба, нанесенного за время нахождения полуострова в составе Украины. НА сегодняшний день сбор данных практически завершен, и группа приступила к их анализу.

«За основу был взят показатель внутреннего валового продукта по состоянию на 1991 и 2013 годы, таким образом, сумма упущенных выгод составила 2,5 трлн рублей», – сообщила глава подгруппы, анализирующей экономический блок и жилищно-коммунальное хозяйство, заместитель председателя Комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Госсовета Ольга Виноградова.

По линии жилищно-коммунального хозяйства, по ее данным, объем выделенных средств для содержания всех инфраструктурных сетей, касающихся водопроводной, канализационной систем, насосных станций фактически за период с 1999 по 2014 год составлял 5% от установленной нормы. «Это привело к тому, что в 2014 году износ оборудования по водосточным станциям составил 87%, по водопроводным и насосным – 76%, по канализационным – 54%, сети водоснабжения – 55%. То есть наглядно видно – Крым был недофинансирован», – подчеркнула Виноградова.

Отдельным блоком в работе значатся потери от энергоблокады полуострова в 2015 году со стороны Украины – общий ущерб, понесенный субъектами хозяйствования, составил 1 млрд рублей, недополученных выгод – 1,5 млрд рублей.

По каждой сфере будет проводится детальный анализ. Например, в АПК акцент сделан на производстве сельскохозяйственных товаров, поголовье крупного рогатого скота, объемах сбора зерновых и зернобобовых культур, виноградарстве, выращивании плодовых деревьев и ягодных кустарников, овощей открытого грунта и так далее. Уделено внимание потреблению продуктов питания, зарплатам, занятости, демографии в Крыму.

«Главные тенденции в работе определены, теперь необходимо их конкретизировать, выйти на окончательные цифры, представить их крымчанам наглядно, что мы получили «в наследство» от Украины. Полученные данные позволят понимать, что колоссальные средства, которые дает нам Россия, направляются не только на строительство новых объектов, но и на восстановление всего того, что было загублено, поэтому пока еще существует ряд проблем, в том числе и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Средств, которые Украина выделяла республике, было явно недостаточно, они не соответствовали общепринятым нормативам. Не то, что на развитие, их не хватало просто на содержание», – подчеркнул первый зампред Госсовета Крыма, руководитель группы Ефим Фикс.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.06.19

Представительство Крыма в Москве живет на широкую ногу. / Украина потеряла за год 245 тысяч человек. / АСУ ПВО Крыма перехватила 70 крылатых ракет. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»