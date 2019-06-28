Крымские власти пытаются решить серьезную социальную проблему, взывая к совести хамов

В Крыму грубых водителей маршруток собираются пристыдить с помощью «Доски позора». С таким предложением выступил сегодня глава РК Сергей Аксенов в ответ на очередные жалобы на хамское поведение маршруточников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на выездном заседании Совета министров РК в Джанкое крымчане предложили монетизировать транспортные льготы, чтобы пенсионеры, инвалиды и другие льготники перестали терпеть унижения и выслушивать оскорбления от водителей.

Министр транспорта РК Сергей Карпов сообщил, что, по идее, за хамское отношение к пассажирам водителей нужно увольнять, но из-за дефицита кадров они в одном месте увольняются, а в другом трудоустраиваются.

Вот тут-то глава Крыма и предложил: «Реестр хамов можно создать, чтобы пофамильно знали, что такой-то товарищ откровенный хам, чтобы хоть чем-то ограничить нарушение норм морали, этики и правил общения».

Карпов горячо поддержал идею и пообещал создать своеобразную «Доску позора».

Как это поможет решить проблему, ни Аксенов, ни Карпов не пояснили. Вряд ли стоит надеяться на то, что людей, выталкивающих из салона пенсионеров и инвалидов, внезапно замучает совесть или им просто станет стыдно перед крымчанами.

Между тем, отказ от перевозки льготников в Крыму становится скорее правилом, чем исключением: такие случаи происходят ежедневно и повсеместно.

«Стою сегодня на остановке рынок Привоз. Подъезжает автобус 99-го маршрута. Подходит бабушка старенькая с палочкой. И водитель не открывает ей двери, – написала в соцсетях жительница Симферополя. – Зачем им тогда выдают удостоверения? Чтобы эти несчастные бабульки на жаре парились? Я кричу водиле: « Почему ты её не пускаешь?!» Он улыбнулся и поехал. Номерной знак 412». Любопытный факт: если раньше все комментаторы разделяли возмущение авторов таких постов, то сейчас многие оправдывают водителей. Вот и сегодня у отказавшегося пустить в салон старушку нашлись адвокаты: «Я в идентичной ситуации заплатила водителю за проезд пожилого человека. Почему бы и Вам так не сделать? Водителя ни в коем случае не оправдываю. Но он на работе. Ему надо кормить семью. Возить всех бесплатно, что ли? А для бабулек-дедулек есть троллейбусы».

Сторонников этой точки зрения не смущает даже то, что транспортные компании за перевозку льготников получают компенсацию из республиканского бюджета. Они выдвигают контраргумент: компенсацию получает владелец компании, а водителю нужно из своего кармана за бензин заплатить, хозяину (владельцу компании) определенную сумму отдать, да еще льготников возить – так он не только ничего не заработает, а еще и должен останется.

Отметим, что подобная ситуация – когда водители общественного транспорта отказываются возить льготников – наблюдается только в Крыму, в других регионах России такой проблемы нет. Это говорит о том, что вопрос решаем – и на муниципальном, и на региональном уровне.

Но крымские чиновники предпочитают взывать к совести одних и платить деньги за неоказанные услуги другим.

Джанкой, Лиана Макоба

Джанкой. Другие новости 28.06.19

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