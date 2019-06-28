Мы разве не в России живём? Крымчане жалуются, что положенное по закону РФ им приходится выбивать под угрозой голодовки

Жители Крыма жалуются на то, что положенные по закону РФ выплаты, им приходится выбивать под угрозой голодовки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к главе Крыма Сергею Аксенову обратилась инвалид третьей группы по зрению. Женщина рассказала, что инвалидность ей была присвоена в декабре 2018 года, и сотрудники Пенсионного фонда заявили ей, что выплата пенсии будет произведена частями: первые 3 тыс рублей ей начислять в декабре, а остальное – в январе, хотя перерасчёт пенсии в соответствии с законодательством должен производиться в 10-дневный срок.

«Поскольку работники Пенсионного фонда в городе Джанкой с законом не очень дружат, мне, дабы добиться выплаты пенсии в месяце декабре (согласно закону), пришлось обратиться в прокуратуру и объявить голодовку. На это отреагировали оперативно – пенсия была выплачена в полном объеме», – отметила женщина и добавила, что точно так же с 2018 года не решается другая проблема:

«Пенсионерам по инвалидности полагается доплата за иждивенца – студента, обучающегося очно и не достигшего 23 лет. Я получаю страховую пенсию по инвалидности, у меня дочь-студентка – обучается на очном отделении, ей 20 лет. В 2018 году я повторно обратилась в ПФ с заявлением о назначении мне доплаты за иждивенца, но по сей день не могу ее получить.

Работники джанкойского Пенсионного фонда запрашивают документы, в которых нет необходимости (справку о доходах мужа). Запрашивая документы, не могут обосновать их необходимость! На материке удивляются подобным требованиям, поскольку для того чтобы получить доплату пенсионеру необходимо принести в ПФ только справку о доходах родителя-пенсионера и студента, а также справку, подтверждающую очное обучение. На основании этих документов пенсионерам материка выплата назначается автоматически, без каких либо мытарств по судам.

А что у нас? Мы разве не в России живём? Зачем над нами так изгаляться?

С моей стороны в ПФ Джанкоя все документы предоставлены. Однако вместо доплаты получаю массу отписок», – возмущается женщина и спрашивает: «Сергей Валерьевич, неужели чтобы добиться доплаты за иждивенца инвалиду 3-ей группы по зрению, необходимо обратиться в прокуратуру новым с заявлением о голодовке?!»

Это обращение сегодня опубликовано на странице Сергея Аксенова в Facebook во время трансляции выездного заседания Совета министров Крыма в Джанкое. Реакции пока не последовало.

Симферополь, Лиана Макоба

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