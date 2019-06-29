Райсуд Львова официально обвинил Россию в «вооружённой агрессии и оккупации» Донбасса

Лычаковский райсуд Львова обязал власти РФ выплатить семье переселенцев из Луганской области 4,7 млн гривен «моральной компенсации» за вынужденный переезд из «зоны оккупации» из-за «вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

«Основанием обращения в суд с иском являются многочисленные нарушения Россией основополагающих прав и свобод человека. В частности, нарушен быт и налаженная полноценная жизнь. Вооружённой агрессией России против Украины и оккупацией части территории Луганской области Украины нарушены их права на жизнь, уважение чести и достоинства, свободу и личную неприкосновенность, уважение частной и семейной жизни, свободу мысли, совести и религии», – говорится в вердикте Лычаковского райсуда.

Сообщается, что в суд обратились члены семьи по фамилии Чайка, переехавшие во Львов в августе 2014 года из Станицы Луганской.

Напомним, так называемая «вооружённая агрессия» России в Донбассе не признана на официальном международном судебном и политическом уровне, и до сих пор являлась лишь пропагандистским штампом различных украинских и западных политиков, а также украинских и западных СМИ и общественных организаций.

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