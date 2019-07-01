Украинскую церковь выселили из центра Симферополя

Управление Крымской епархии так называемой «Украинской православной церкви Киевского патриархата» выселили из помещения в Симферополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», община УПЦ Киевского патриархата в Крыму не зарегистрирована, тем не менее, занимала помещение бывшего училища в центре Симферополя на улице Севастопольской. Летом 2016 года Апелляционный суд обязал Крымскую епархию освободить помещение и выплатить штраф, однако решение суда осталось неисполненным.

31 августа 2017 года архиепископ Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климент сообщил, что храм заблокирован спецслужбами: «Исполнительная служба ворвалась на территорию церкви, взломала помещение первого этажа, были взломаны двери алтаря на втором этаже, доступ верующим перекрыт», – заявил он.

Глава госкомитета РК по делам межнациональных отношений Заур Смирнов опроверг словам Климента, подчеркнув, что ситуация связана с хозяйственно-правовыми вопросами и не имеет никакого отношения к религиозной сфере и политической деятельности: «Приставы исполняют решение суда, забирают в собственность республики часть помещения, которое сдавалось в аренду. Речь идет о первом этаже, аренда которого истекла еще в январе. Непосредственно ту часть здания, где расположена церковь, никто не трогает».

В управлении ФСПП по региону тогда уточнили, что действия приставов связаны с решением Арбитражного суда Республики Крым о передаче недвижимого имущества, которое включает в себя нежилые помещения площадью более 100 квадратных метров, расположенные на первом этаже здания. В пресс-службе отметили, что решение Арбитражного суда должником добровольно исполнено не было, поэтому 28 августа было возбуждено исполнительное производство. Тем не менее, община УПЦ Киевского патриархата помещения не освободила, а в декабре 2018 года головная структура УПЦ КП и еще одна неканоническая Украинская автокефальная православная церковь объединились и создали «Православную церковь Украины».

Крымское подразделение не переоформила необходимые документы ив новом статусе, оставшись вне правового поля РФ.

В результате в начале 2019 года крымские власти направили иск в суд с требованием освободить находящееся в госсобственности республики здание в центре Симферополя.

О вот Арбитражный суд РК принял решение расторгнуть договор аренды помещений в Симферополе с так называемым «Управлением Крымской епархии» так называемой «Украинской православной церкви Киевского патриархата» и обязал возвратить их министерству имущественных и земельных отношений республики.

Кроме того, с ответчика взыскано 12 тыс руб государственной пошлины. У ПЦУ есть возможность оспорить этот вердикт в течение месяца.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.07.19

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