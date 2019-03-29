Власти Крыма просят суд «выселить» ПЦУ из здания в Симферополе

Крымские власти направили иск в суд с требованием освободить находящееся в госсобственности республики здание в центре Симферополя. На данный момент его занимает новая украинская религиозная организация – Православная церковь Украины (ПЦУ), – которая до сих пор не переоформила необходимые документы и находится вне правового поля РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра земельных и имущественных отношений Крыма Анна Анюхина.

Ранее ПЦУ заявляла, что власти Крыма в одностороннем порядке расторгли договор аренды помещения, где находится единственный в Симферополе храм данной церкви. «Данная религиозная организация свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ не привела и не является сейчас на территории Крыма плательщиком налогов, нигде на учете органов юстиции не состоит. В связи с тем, что у этой организации нет оснований находиться в помещении (где устроен храм прим. ред.). Минимуществом и принимаются меры об освобождении данного помещения, и предъявлен соответствующий иск в суд», – рассказала Анюхина.

По ее словам, еще в украинский период ПЦУ заключила долгосрочный договор аренды на пользование зданием, где сейчас располагается храм. «Есть старый договор, но формально той организации, с которой он был заключен, не существует в правовом поле Крыма. У нас был срок для того, чтобы все юридические лица привели свои документы в соответствие с законодательством РФ, и он закончился в 2015 году. Все, кто не перерегистрировался, находятся в теневом поле, вне закона, но, чтобы расторгнуть какой-нибудь договор аренды земли, имущества, мы все равно должны обращаться в суд», – пояснила Анюхина.

Она также подчеркнула, что власти Крыма не препятствуют украинской религиозной организации перерегистрироваться в российском правовом поле и получить в пользование здание на законных основаниях.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 29.03.19

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