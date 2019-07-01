Губернатор Севастополя демонстрирует динамичное падение

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников стремительно теряет позиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рейтинге «Биржа губернаторов», составленном по итогам июня агентством ПолитБрокер, Овсянников вошел в тройку, продемонстрировавшую динамичное падение. Компанию ему составляют губернаторы Тюменской и Иркутской областей.

Крымскому премьеру Сергею Аксенову за два месяца до выборов похвастаться тоже особо нечем: его показатели застыли.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 01.07.19

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