Методы Партии регионов: в Севастополе начали охоту на независимых кандидатов

В Севастополе пытались сорвать сбор подписей в поддержку председателя общественной организации «Наш Севастополь» Ольги Дроновой, претендующей на мандат депутата городского Законодательного собрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошлой неделе Ольга Дронова подала документы в территориальную избирательную комиссию как самовыдвиженец и начала сбор подписей в свою поддержку. Напомним, независимым кандидатам-мажоритариям согласно законодательству РФ требуется заручиться поддержкой 3% избирателей округа. В минувшую субботу общественница проводила выездной сбор подписей в своем округе:

«Всех, кто хотел и, уверена, продолжает хотеть оставить свою подпись за меня жду 29 июня, с 18:00 до 21:00, с паспортом, на остановке Юмашева», – написала она в соцсетях. Однако, придя на место вместе со своим доверенным лицом, Ольга Дронова помимо своих сторонников обнаружила съемочную группу неизвестного ей крымского издания, а также несовершеннолетних юношей – как оказалось, провокаторов.

«К моему приходу были «заряжены» титушки (приемы Партии регионов – фирменный почерк севастопольской «Единой России»), и, якобы, съемочная группа некого информагентства», рассказала общественница. В течение трех часов, отведенных на сбор подписей, «СМИ» снимали все действия доверенного лица Ольги Дроновой, а несовершеннолетние, пришедшие со съёмочной группой, задавали вопросы, по которым было понятно, что они не живут в Севастополе. В частности, они требовали дать ответ по ситуации в «парке Нахимова», которого в Севастополе попросту нет.

«Но это меня, как доверенного лица, абсолютно не заботило. Я человек уравновешенный, поэтому планам провокаторов создать конфликт не суждено было сбыться, – отметила Александра Дорохина, доверенное лицо Ольги Дроновой. – И тогда незваные гости приступили к плану Б: псевдо-СМИ снимали граждан и их паспортные данные вопреки их желанию. Люди, специально пришедшие поддержать Ольгу Дронову, отказывались в таких условиях ставить подписи. «Корреспондент» не отходил ни на шаг, снимая крупным планом граждан и их паспорта, работать было невозможно. Мы буквально отбивались от них».

«Корреспондент», вопреки закону о СМИ, отказывался показать доверенному лицу Ольги Дроновой и приходящим подписать листы людям свое редакционное удостоверение, мотивируя тем, что он проводит некое социологическое исследование. «Я опознала в человеке с микрофоном мужчину, которого часто вижу перед офисом политтехнологов «Единой России» в Севастополе по улице Одесская – ж иву в соседнем доме от их офиса, – заявила Ольга Дронова. – Ну, а нанятых ими детей видела буквально накануне в бесплатном мобильном медицинском центре Благотворительного Фонда «Наш дом – Севастополь», работающего по моей просьбе несколько месяцев, оказывая гражданам помощь. Эти дети раздавали агитационные материалы «Единой России» прямо напротив медцентра». Так называемые журналисты и сопровождающие их подростки были столь навязчивы, что кто-то из севастопольцев вызвал полицию.

«Но «деятели» ретировались раньше, чем приехали представители органов правопорядка», – отметила Александра Дорохина.

Ольга Дронова разместила видео с места событий на своей странице в социальной сети Фейсбук, и подписчики очень быстро установили личность одного из провокаторов. Им оказался бывший корреспондент «Крым 24» Александр Сафонов. А источники в «Единой России» сообщили, что съемочная группа, «гастролировавшая» в субботу на остановке Юмашева, ангажирована региональным отделением «ЕР» на период избирательной кампании снимать свои выездные мероприятия.

«Делаю вывод: эти люди считают, что могут закрыть рот севастопольцам, которые выражают доверие мне – независимому кандидату. В нашем Севастополе такое не пройдет – мы слишком любим свой город и вправе сами решать, кто будет представлять интересы севастопольцев в Заксобрании, а не плясать под дудку тех, кто возомнил себя хозяином города», – написала Ольга Дронова в социальных сетях.

Кстати, это не единственный случай, когда правящая партия пытается сорвать сбор подписей в пользу независимых кандидатов. В частности агитаторы «Единой России» убеждают граждан, что просьба показать паспорт при сборе подписей – незаконна. А всех, кто представляется сборщиком подписей, называют мошенниками. Об этом рассказывают сами жители сборщикам подписей в поддержку самовыдвиженцев, аргументируя свой отказ оставить автограф.

«Андрей Турчак, Дмитрий Саблин, не стыдно?» – написала Ольга Дронова и подготовила жалобу в городскую и территориальную избирательные комиссии.

Напомним, Андрей Турчак – секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Федерации; Дмитрий Саблин – руководитель региональной ячейки «Единой России» в Севастополе, депутат Государственной Думы.

Севастополь, Лиана Макоба

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