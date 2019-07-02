Сын севастопольского депутата-единоросса считает Россию страной-агрессором

Предвыборная кампания в Севастополе пополнилась еще одним скандалом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего горожанина, отказавшегося служить в вооруженных силах России. По информации источников, получив повестку, парень заявил представителям военкомата, что не собирается служить в армии агрессора. Именно так он это сформулировал или по-другому, доподлинно неизвестно, но в документах о возбуждении уголовного дела по статье 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы) стоит пометка «по политическим мотивам».

Пикантность этой ситуации в том, что один из родителей уклониста является действующим депутатом Законодательного собрания Севастополя, входит в фракцию «Единой России» и от той же партии власти собирается баллотироваться на новый срок.

Влиятельные родители попытались скандал с сыном замять: теперь парень претендует на альтернативную гражданскую службу. Но отвечать в суде все равно придется: поскольку вину он свою признал и попросил рассмотреть дело в особом порядке, возможно, отделается штрафом.

Отметим, что правоохранительные органы предпочитают пока официально не комментировать эту историю. РИА «Новый День» отправил запрос правоохранителям и будет следить за развитием ситуации.

Севастополь, Илья Пелехов

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