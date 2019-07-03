В Киеве признали невозможность украинизации Донбасса

Продолжение насильственной украинизации неизбежно приведёт к потере Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил известный киевский политолог Вадим Карасёв.

По его словам, президенту Зеленскому придётся выбирать – отказаться окончательно от «непокорных территорий» или попытаться привлечь их к диалогу, предоставив свободу выбора языка и культуры.

«Мир сейчас меняется (в отношении конфликта в Донбассе) и в этом направлении всё будет идти. Не год, может быть, не сразу за год, но он будет в этом направлении идти. Там уже всё, я думаю.

Это сейчас реэскалация, эскалация военных действий – это ремиссия перед тем, как закончить весь этот процесс. Я думаю, что как раз в этом, может быть, будет историческая миссия этого президента, чтобы реинтегрировать эти территории.

Понятно, что это будет сложно. Там будет и по языку…

А что вы хотели? Так они не вернутся военным путём! Если вы не можете обеспечить военным путём возвращение Донбасса, то как вы их возвратите – украинизацией тотальной? Не возвратите!

Тогда скажите, что мы не хотим этот регион в составе Украины. Говорите вот это, пусть они там сами живут, а вы дальше продолжайте тотальную украинизацию. Как дети малые, я диву даюсь», – возмущается Карасёв.

Напомним, министерство обороны «Незалежной» публично признало сегодня, что украинская армия продолжает нарушать минские договорённости и ведёт боевые действия против ЛДНР, захватывая новые позиции.

По информации представителей Донецка и Луганска, украинские войска ведут интенсивный и целенаправленный огонь по жилым объектам ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.07.19

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