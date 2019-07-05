Коломойский рассказал, кому выгодна война в Донбассе

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом, и инспирирован он не Россией. Об этом в интервью журналу «Новое время» заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.

«Основа, шампур этого конфликта, – это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко-Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы», – отметил бизнесмен.

По его словам, конфликт в Донбассе «никем не инспирированный, никакой Россией», а присутствие в регионе российской военной техники – это нормальное явление: «Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины есть у нас? Это чья техника? (…) И не делайте из этого катастрофу. Это нормальное явление».

Коломойский заявил: США предоставили Украине военную технику, «чтобы поддерживать конфликт на Донбассе», потому что «Америке выгодно держать санкции против России». И подчеркнул: на Украину приехали «выполнять интернациональный долг» наемники из Западной Европы и США.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 04.07.19

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