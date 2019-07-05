В Крыму задержан главарь банды, совершившей не менее 10 убийств

В Крыму задержан главарь организованной преступной группы, совершившей в 90-х годах прошлого века не менее 10 убийств.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РФ, еще пятерых членов банды «взяли» в Москве, Кирове и Чите. предполагаемого лидера и пятерых участников организованной преступной группы из 1990-х, причастной как минимум к десяти убийствам, сообщают в пятницу Следственный комитет и официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Лидер группировки в начале 90-х годов владел компанией, которая занималась перевозками на железной дороге.

«Он занимал высокое положение в преступной среде, а возглавляемая им группировка контролировала один из вокзалов столицы. В целях расширения криминального влияния на предпринимателей города Москвы и Читинской области и устранения конкурентов он организовал вооруженную группу из числа своих знакомых, в которую входило пять человек, в том числе «штатный» киллер», – рассказала предствитель МВД РФ Ирина Волк.

Группировка действовала в 1993-99 годах и, по данным СК РФ, контролировала большую часть грузоперевозок на нескольких московских вокзалах. Участники группировки выполняли различные функции. Один из участников группы, так называемый киллер, занимался непосредственно убийствами. Другие помимо соучастия в убийствах занимались обеспечением исполнителей преступлений оружием, транспортом, скрывали следы совершенных убийств. Для перевозки оружия использовались в том числе и железнодорожные транспортные компании. По данным следствия, всего в ОПГ участвовали не менее десяти человек.

Они были хорошо вооружены: автомат Калашникова, два пистолета ТТ, пистолет Макарова, пистолет-пулемет «Кедр», пистолет «Вальтер» и другое оружие.

На счету банды не менее 10 убийств: пять человек убили в Читинской области, остальных – в Москве.

Группировка распалась в 1999 году, когда одного из ее лидеров привлекли н к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления и посадили на длительный срок. Второй главарь ударился в бега и в 2012 году вместе с семьей осел в Крыму.

Всем задержанным уже предъявлено обвинение. Еще по четырем участникам ОПГ обвинение закрыто в связи с их смертью (трое из них убиты в ходе криминальных разборок, уточнили в СК РФ).

Все уголовные дела в отношении членов ОПГ соединили в одно производство. Им грозят сроки вплоть до пожизненного.

Москва, Игорь Юров

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