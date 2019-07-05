Украина возжелала осваивать Арктику: «Очередная пустая болтовня и дикая фантазия»

Украинские власти всерьез рассматривают возможность освоения Арктики. Такое заявление сделал украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк в ходе визита на архипелаг Шпицберген, пишет норвежское издание High North News.

Дипломат заявил, что сейчас Украина не занимается арктической деятельностью, однако в Киеве уже задумались над освоением Арктики. «Мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком», – приводит газета слова украинского посла.

Яцюк отметил, что одной из целей его визита было желание Украины активизировать сотрудничество с Норвегией по арктическим вопросам. Дипломат считает, что Киев может усилить взаимодействие с Осло в области исследований климатических изменений и спутниковых технологий.

Стоит отметить, что в ноябре 2017 года премьер Украины Владимир Гройсман посещал Канаду, где обсуждал перспективы сотрудничества Киева и Оттавы по вопросам освоения Арктики. Он тогда заявлял, что украинский опыт «в сочетании с опытом канадских партнеров может дать результат».

На слова Яцюка отреагировали в Совете Федерации. Сенатор Игорь Морозов заявил в комментарии RT что «посол перепутал интересы Украины». «Фантазия о том, что Украина может быть каким-то игроком в Арктике – это то, что даже Зеленский придумать себе не может», – сказал политик. По его мнению, «продолжается пустая дипломатическая болтовня, характерная для украинской дипломатии».

Напомним, в декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин называл освоение Арктики чрезвычайно важным направление для России. По его словам, перед страной «стоят масштабные задачи по освоению Арктики и Северного морского пути». Такое заявление прозвучало на торжественном мероприятии в честь погрузки первого танкера сжиженным природным газом проекта «Ямал СПГ».

Ранее сообщалось, что правительство России выделит до 2030 года порядка 5 трлн рублей на реализацию проектов в Арктике. Для этого отобрано 150 проектов, большая часть которых – переработка полезных ископаемых.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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