«Вы желаете смерти нашим детям?» Крымчане возмущены отсутствием льготных лекарств

Крмычане не могут получить лекарства по льготным рецептам – проблема не решается с начала года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к главе Крыма Сергею Аксенову обратилась мать 12-летней девочки, страдающей острым лимфобластным лейкозом. Женщина заявила, что ее дочь не получает препараты химиотерапии по льготным рецептам:

«Вы желаете смерти нашим детям? Одна инъекция химиотерапии стоит около 7 тысяч руб. В неделю! Хватит прикрывать украинское наследие! Я мама 2 детей и воспитываю их самостоятельно, без какой либо поддержки! Вы вынуждаете меня поехать и сесть возле администрации президента с требованием, чтобы мой ребенок мог жить!», – написала крымчанка на странице Сергея Аксенова в соцсетях.

Напомним, вопрос обеспечения льготными лекарствами поднимается в Крыму с начала года. Так, в апреле выяснилось, что жизненно важные препараты не поступали в аптеки с января, хотя деньги у Минздрава РК на их приобретение были.

Министр здравоохранения РК Александр Голенко пытался объяснить дефицит рецептурных лекарств тем, что часть федеральных льготников перешли на региональную льготу – это, якобы, и вызвало дефицит. Долю вины возложили на медиков: они указывают в рецептах наименования препаратов, не соответствующие тем, что закупает Минздрав.

В конце концов, выяснилось, что проблемы с лекарственным обеспечением возникли из-за несвоевременно проведенных конкурсов на поставки. Тогда Аксенов заявил, что по вопросу лекарственного обеспечения будет проведено служебное расследование. Но началось второе полугодие, а проблему, похоже, так и не решили.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.07.19

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