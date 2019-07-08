Не утерпел: Чалый вскочил в последний вагон предвыборного севастопольского поезда

Бывший спикер Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый выдвинул свою кандидатуру в городской парламент.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», так называемый народны мэр до последнего заявлял, что не собирается продлевать депутатский мандат, а потом вдруг передумал. И сегодня – в последний день подачи документов – выдвинулся по избирательному округу №8.

Напомним, что соратники Чалого идут в Заксобрание сразу от нескольких партий, а также самовыдвиженцами. В «Единой России» чалисты составляют конкуренцию «посланцам» депутта Госдумы Дмитрия Саблина, которого прислали из Москвы поправить дела в местной «Единой России», но он лишь усугубил ситуацию.

Впрочем, сам Чалый, решивший идти самовыдвиженцем, составит конкуренцию своему же соратнику – вице-спикеру Заксобрания Александру Кулагину, тоже баллотирующемся по округу №8.

Хотя не исключено, что Чалый еще раз передумает.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 08.07.19

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